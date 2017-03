Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss in New York nahezu unverändert bei 20.858 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 verbesserte sich leicht um knapp 0,1 Prozent auf 2364 Zähler. Auch der Index der Technologiebörse Nasdaq kam mit 5838 Stellen kaum vom Fleck. Der EuroStoxx gewann 0,6 Prozent auf ein Fünfzehn-Monatshoch von 3409 Punkten. Der Dax ging 0,1 Prozent fester bei 11.978 Zählern aus dem Handel. Die EZB hielt trotz Kritik aus Deutschland an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest.

BangaloreDie US-Börsen haben am Donnerstag vor dem neuen Arbeitsmarktbericht kaum verändert geschlossen. Die am Freitag anstehenden Daten könnten Klarheit darüber bringen, ob die US-Notenbank in der kommenden Woche den Leitzins anhebt. Die meisten Investoren gehen allerdings bereits davon aus, dass der Zinsschritt dann kommen wird. An den europäischen Börsen verlieh eine positive Konjunktureinschätzung von EZB -Chef Mario Draghi den Kursen Rückenwind.

Anzeichen für einen stabilen Arbeitsmarkt in den USA sorgten bei Finanzwerten für leichte Gewinne. Der Branchenindex kletterte um 0,3 Prozent. Zwar stieg die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf 243.000, doch blieb sie die 105. Woche unter der Marke von 300.000. „Der Markt richtet sich auf eine zweiteilige Symphonie in den kommenden vier Handelstagen ein“, sagte Joe Brusuelas, Chefvolkswirt bei RSM US. „Der erste besteht morgen aus den Arbeitsdaten und dann aus der Fed-Sitzung, was das wirkliche Großereignis ist.“

Bei den Einzelwerten standen die Papiere des Versicherers AIG im Mittelpunkt. Nach anfänglichen Gewinnen gaben sie 0,36 Prozent nach. Konzernchef Peter Hancock zieht sich nach einem verlorenen Machtkampf gegen den Investor Carl Icahn zurück. Icahn will AIG aufspalten, Hancock nicht.

Für Zurückhaltung der Anleger sorgte auch der erneute Preisrückgang beim Öl, was Papiere von Energiekonzernen belastete. Der Branchenindex verlor 0,6 Prozent. Die Ölpreise blieben nach einem überraschenden Anstieg der US-Lagerbestände auf Talfahrt: Ein Barrel der Sorte Brent kostete mit 52,52 Dollar 1,1 Prozent weniger als am Vortag, US-Rohöl gab 1,3 Prozent nach.

An der New York Stock Exchange wechselten rund 880 Millionen Aktien den Besitzer. 871 Werte legten zu, 2092 gaben nach und 119 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 1,87 Milliarden Aktien 1188 im Plus, 1670 im Minus und 211 unverändert.