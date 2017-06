Bild vergrößern Die Rekordjagd geht vorerst nicht weiter. Reuters Bild:

An der Wall Street zeigen sich die Anleger nach den neuen Rekordständen zurückhaltend: Die wichtigen US-Börsenbarometer starteten am Dienstag etwas tiefer in den Handel. Der Rückgang der Ölpreise belastete die Kurse.