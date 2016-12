Das Jahresende ist ein guter Zeitpunkt für eine nüchterne Bestandsaufnahme. Wie groß sind die Risiken überhaupt, mit großen, vermeintlich stabilen Unternehmen, wie sie etwa im Deutschen Aktienindex Dax gelistet sind, hohe Verluste zu erleiden? Wir haben den Fundus an Börsendaten ausgewertet und die Dax-Aktien einem exklusiven Risiko-Check unterzogen. Dabei ging es uns nicht darum, Risiken kleinzurechnen. Im Gegenteil, wir wollten wissen: Was drohte im schlechtesten Fall? Wie hoch war das Risiko, bei einem ungünstigen Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkt viel zu verlieren?

Wieviel Verlust schon viel ist, ist relativ. Manchem Sparbuch-gewöhnten Anleger wird schon ein rascher Verlust von zehn Prozent schlaflose Nächte bereiten. Damit bringt er denkbar schlechte Voraussetzungen für die Börse mit. Zwischenzeitliche Verluste sind hier nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Doch bei höheren Verlusten, sagen wir: 30 Prozent, hört wohl für viele andere Anleger der Spaß auf. Die Vorstellung, dass sie Geld in der Aussicht auf ordentliche Erträge angelegt haben, und dann von 1000 investierten Euro nur noch 700 Euro übrig sind, gefällt niemandem.

Was hätte man mit dem Geld, das sich da soeben in Luft aufgelöst hat, nicht alles kaufen können?

Blicken wir also zurück. Und weil die Börse weniger für die kurz- als für die langfristige Geldanlage sinnvoll ist, schauen wir weit zurück. Der Datendienstleister Bloomberg stellt für 19 der 30 heutigen Dax-Aktien Kurse seit Oktober 1989 zur Verfügung, also mit Start vor über 27 Jahren. Die übrigen heutigen Dax-Aktien haben wir in die Analyse einbezogen, sobald Daten vorlagen. Meist war das kurze Zeit später. Am kürzesten liegen Daten für das Wohnungsunternehmen Vonovia vor, das erst im Juli 2013 – damals noch als Vorläufer-Unternehmen Deutsche Annington – an der Börse startete.