TokioDie Aktienmärkte in Fernost haben sich vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch wenig verändert gezeigt. Viele Händler warteten auf Hinweise zur weiteren Geldpolitik, erläuterten Marktteilnehmer. Eine Zinserhöhung gilt als sicher. Deshalb rückt nun in den Fokus der Anleger, wann die Fed mit dem Abbau der massiven billionenschweren Wertpapierbestände beginnt. Eine Erholung bei Technologieaktien hatte zuvor die Wall Street am Dienstag auf einen neuen Rekordstand getrieben.

In Tokio ging der Nikkei-Index dagegen knapp 0,1 Prozent schwächer mit 19.883 Punkten aus dem Handel. In Shanghai lag der Index rund 0,7 Prozent im Minus. Wenig Beachtung fanden positive Konjunkturdaten aus China. Im Mai hatte die Industrieproduktion in der zweitgrößten Volkswirtschaft stärker zugelegt als erwartet. Anleger zeigten sich aber verunsichert, weil die Investitionsvorhaben in Städten die Erwartungen verfehlten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 0,2 Prozent höher.