TokioNach dem Feiertag am Freitag in Japan startet der Aktienmarkt am Montag mit Gewinnen. Auftrieb erhält der Nikkei-Index vor allem durch Zuwachs im Bergbau-Sektor: Am Ende des Vormittagshandels lag der wichtige Messwert bei 22.541,55, nachdem er zuvor auf 22.644,68 geklettert war. Der breiter gefasste Topix lies dagegen nach - um 0,1 Prozent aus 1792,42.