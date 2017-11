TokioDer 225 Werte umfassende Nikkei legt im Mittagshandel am Donnerstag 0,6 Prozentpunkte zu. Die Papiere von SoftBank klettern 2,6 Prozentpunkte nach oben, nachdem bekannt wurde, dass der Konzern unter anderem 10 Milliarden Dollar in die staatlich kontrollierte Firma Saudi Electricity Co. investieren will. Weitere 15Milliarden Dollar sind für die Gründung der neuen Industriestadt NEOM vorgesehen.

Auch Shiseido legt 3 Prozentpunkte zu, nachdem die US-Investmentfirma Goldman Sachs seine Ratings für die japanische Luxus-Kosmetikmarke von "kaufen" auf "neutral" setzte.