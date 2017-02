Bild vergrößern Passanten vor einer Anzeigetafel der Börse in Tokio. Bild: AFP; Foto: Yuri Gripas

Am Aktienmarkt in Japan haben am Montag die Impulse aus den USA gefehlt. Dort waren nämlich die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen. Der gesunkene Yen sorgt in Fernost dennoch für Gewinne.