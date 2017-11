Bild vergrößern Passanten vor einer Anzeigetafel der Börse in Tokio. Bild: AP

Nach den jüngsten Rekordständen geht es am Aktienmarkt in Japan wieder nach unten. Grund sind Gewinnmitnahmen. Im Vormittagshandel am Mittwoch verlieren die wichtigen Indizes Nikkei und Topix an Wert.