TokioAnleger in Tokio haben am Donnerstag Kasse gemacht. Nachdem der Nikkei zu Beginn der Woche auf die höchsten Stände seit sechs Wochen geklettert war, strichen Investoren nun Gewinne ein, hieß es am Markt. Ein weiterer Grund dafür sei, dass sich der Yen nicht weiter abschwäche. Eine Korrektur am Markt sei vollkommen natürlich, sagte Aktienstratege Nobuhiko Kuramochi von Mizuho Securities. Dank guter Firmenbilanzen seien die mittelfristigen Aussichten aber weiter gut.

Der Leitindex Nikkei gab bis zum Mittag 0,6 Prozent auf 19.318 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix-Index fiel um 0,4 Prozent auf 1547 Zähler.