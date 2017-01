TokioDie Tokioter Börse hat sich am Freitag gut behauptet. Der Nikkei der 225 führenden Werte stieg im Vormittagshandel um 0,4 Prozent auf 19.211 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 0,2 Prozent auf 1539 Zähler. Händler erklärten die Aufschläge mit Hoffnungen an den Märkten, dass der künftige US-Präsident Donald Trump die nach der Finanzkrise 2008 erlassenen Reformen zur Bankenregulierung - die sogenannten Dodd-Frank-Vorgaben - teilweise aufheben könnte.

Bei den Einzelwerten sprangen die Aktien von Takata mehr als 16 Prozent in die Höhe. Der Handel mit den Papiere wurde dann gestoppt. Der Autozulieferer soll Insidern zufolge im Skandal um defekte Airbags in den USA eine Milliarde Dollar zahlen. Dies sei Teil eines Vergleichs, der möglicherweise schon am Freitag bekanntgegeben werde, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.