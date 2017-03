TokioDie Börse in Tokio hat am Dienstag nachgegeben. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag am Vormittag 0,1 Prozent im Minus bei 19.617 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index verlor ebenfalls 0,1 Prozent auf 1575 Zähler.

An der Wall Street hatten sich die Anleger in Erwartung der Zinsentscheidung am Montag zurückgehalten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 0,1 Prozent tiefer mit 20.881 Punkten aus dem New Yorker Handel. Der breiter gefasste S&P-500 notierte wenig verändert mit 2373 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg 0,2 Prozent auf knapp 5876 Stellen.