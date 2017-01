TokioNach der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump hält die Unsicherheit an den Finanzmärkten an. Aus Angst vor einer protektionistischen Handelspolitik der Vereinigten Staaten trennten sich Anleger am Montag vom Dollar. Die Kursgewinne des Yen belasteten Exportwerte in Japan und drückten den Tokioter Leitindex Nikkei 1,1 Prozent ins Minus auf 18.935 Punkte. Der MSCI-Index für Aktien der Region Asien-Pazifik ohne Japan tendierte dagegen 0,2 Prozent höher.

Trump hatte am Freitag in seiner Antrittsrede seinen harten außen- und wirtschaftspolitischen Kurs bekräftigt und die Formel "Amerika zuerst" zur Leitlinie seiner Amtszeit erklärt. "Weil Trump sein 'America first' so oft wiederholt, bleiben Investoren in Japan in der Defensive", sagte Marktstratege Hiroyuki Nakai vom Tokai Tokyo Research Center. Kollege Masahiro Ichikawa vom Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui Asset Management ergänzte: "Seine Rede klang protektionistisch."