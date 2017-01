TokioKursgewinne an der Wall Street haben die Börse in Tokio auch am Freitag gestützt. Der Leitindex Nikkei stieg 0,3 Prozent auf 19.464 Punkte. In New York hatte am Donnerstag der Dow Jones dank überzeugender Firmenergebnisse etwas höher geschlossen und sich damit über der Marke von 20.000 Punkten gehalten. Der MSCI-Index für Aktien der Region Asien-Pazifik ohne Japan tendierte wenig verändert.

Die Umsätze waren dünn, denn die Börsen in China, Südkorea, Taiwan und Vietnam blieben wegen des dortigen Neujahrsfestes geschlossen.