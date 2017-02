TokioDer Aktienmarkt in Tokio hat am Mittwoch zugelegt. Der schwächere Yen verhalf den Börsen zu einem Schub, vor allem Finanz- und Exportwerte waren gefragt. Hintergrund war der Auftritt von US-Notenbankchefin Janet Yellen im Bankenausschuss des Senats. Sie stellte dabei eine baldige Zinserhöhung in den USA in Aussicht. "Der Markt schöpft Mut aus den Aussagen von Yellen", sagte Analyst Takuya Takahashi von Daiwa Securities.

Der Leitindex Nikkei legte bis zum Mittag 1,2 Prozent auf 19.473 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um gut ein Prozent auf 1556 Zähler.