TokioUnter dem Eindruck schwacher Vorgaben aus den USA und anhaltender politischer Ungewissheit in Italien und Großbritannien haben die Aktienmärkte in Japan am Mittwoch Verluste verbucht. Der starke Yen-Kurs wirkte ebenfalls dämpfend, wie Händler erklärten.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Mittag 0,5 Prozent im Minus bei 19.589 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,2 Prozent auf 1570 Zähler. Gegen den Trend konnte Panasonic um 2,3 Prozent kräftig zulegen, nachdem das Unternehmen vor Analysten eine langfristige Wachstumsstrategie vorgestellt hatte.