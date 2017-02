TokioDie Tokioter Börse hat ihren Aufschwung zu Beginn der neuen Woche fortgesetzt. Die Anleger habe ermutigt, dass der Besuch des japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe bei dem neuen US-Präsidenten Donald Trump am Wochenende harmonisch verlaufen sei, sagten Analysten am Montag.

Vorherige US-Vorwürfe, Japan schwäche für Vorteile im Welthandel den Yen und gebe zu wenig für Rüstung aus, seien nicht mehr vorgebracht worden. Es herrsche Erleichterung vor. Daher sei damit zu rechnen, dass der Rückenwind durch die Rekordjagd an der Wall Street zu weiteren Kursgewinnen führe. Auch positive Konjunkturdaten stützten den Markt. Die japanische Wirtschaft wuchs von Oktober bis Dezember auf das Jahr hochgerechnet um 1,0 Prozent und so das vierte Quartal in Folge.