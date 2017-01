TokioDie Börsen in Asien haben am Donnerstag im Sog der Wall Street zugelegt. Anleger zeigten sich ermutigt vom neuen Rekordhoch des Dow-Jones-Index, der erstmals die Schallmauer von 20.000 Punkten durchbrach. In Tokio legte der Leitindex Nikkei 1,4 Prozent zu auf 19.333 Punkte. Zu den Gewinnern zählten insbesondere Bankenwerte, die im Schnitt 2,8 Prozent anzogen. Gegen den Trend leicht im Minus lagen Toshiba, die 0,2 Prozent einbüßten. Die Abschreibung des Industriekonzerns auf das US-Atomgeschäft werde bei umgerechnet 5,6 Milliarden Euro liegen, berichtete die Zeitung "Mainichi". Der MSCI-Index für Aktien der Region Asien-Pazifik ohne Japan tendierte 0,8 Prozent höher.

Die internationalen Finanzmärkte stehen derzeit ganz im Bann des neuen US-Präsidenten Donald Trump. So gibt es große Hoffnungen auf eine wirtschaftsfreundliche Politik, nachdem Trump insbesondere ein massives Konjunkturprogramm angekündigt hat. Dies trieb die US-Aktienmärkte seit dem Wahlsieg deutlich nach oben.