SydneyIn Japan notierte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index zum Ende des Vormittagshandels am Mittwoch 0,2 Prozent im Plus bei 20.870 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index legte 0,1 Prozent auf 1696 Zähler zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans kletterte um fast 0,4 Prozent. So stieg die australische Börse auf ein Ein-Monats-Hoch und der Aktienmarkt in Neuseeland erreichte einen neuen Höchststand.

Bei den Einzelwerten fielen besonders die Aktien von Kobe Steel auf, die unter die Räder kamen und um 16 Prozent einbrachen. Erst am Dienstag hatte der drittgrößte japanische Stahlkonzern die Fälschung von Produktdaten eingeräumt.