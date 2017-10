TokioDer japanische Aktienmarkt hat am Dienstag Gewinne verzeichnet. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte zum Ende des Vormittagshandels 0,38 Prozent im Plus bei 20.769 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index legte 0,19 Prozent auf 1690 Zähler zu. Händler begründeten dies mit einem schwächeren Kurs des Yen zum Dollar. Ein starker Dollar nützt vor allem exportorientierten Unternehmen. Am Montag war die Tokioter Börse wegen eines Feiertags geschlossen.

Bei den Einzelwerten legten die Aktien von Toyota 1,5 Prozent, die von Mitsubishi Motors 1,7 Prozent und die Papiere von Tokyo Electron 1,6 Prozent zu. Nicht gehandelt wurden Anteilscheine von Kobe Steel. Der drittgrößte japanische Stahlhersteller hat eingeräumt, einige Produktdaten gefälscht zu haben.