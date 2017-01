Bild vergrößern Vor einer Anzeigetafel der Börse in Tokio. Bild: AFP

Die Börse in Tokio ist mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Die wichtigen Indizes Nikkei und Topix geben im Vormittagshandel am Montag nach. Der stärkere Yen macht Exportunternehmen zu schaffen.