Bild vergrößern Passant vor einer Anzeigetafel der Börse Tokio. Bild: AP

Am Aktienmarkt in Japan fallen die Tech-Werte, nachdem die Branche bereits an der Wall Street bescheiden abschnitt. Das belastet den Nikkei. Der wichtige Index gibt im Vormittagshandel am Freitag 1,4 Prozentpunkte ab.