Tokio/SingapurDie Aktienmärkte in Fernost haben am Dienstag mehrheitlich im Plus tendiert. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans lag 0,3 Prozent höher. Deutliche Kursgewinne gab es vor allem in Seoul, wo der Leitindex ein Prozent zulegte.

Dagegen startete die Tokioter Börse mit Kursverlusten in die Woche, nachdem sie am Montag wegen eines Feiertags geschlossen war. Der Nikkei der 225 führenden Werte gab 0,3 Prozent nach auf 19.460 Punkte. Dazu trugen Gewinnmitnahmen beim Schwergewicht Softbank bei, dessen Kurs 2,3 Prozent einbüßte. Unter Druck standen insbesondere Finanzwerte. Hintergrund sind Erwartungen, dass die US-Notenbank (Fed) das Tempo ihrer Zinserhöhungen in diesem Jahr nicht forcieren wird.