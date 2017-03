TokioNach der Niederlage von US-Präsident Donald Trump im Ringen um Änderungen an der Gesundheitsreform Obamacare sind die japanischen Börsen mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Anleger befürchteten, dass Trump auch mit anderen Vorhaben wie etwa der angekündigten Steuerreform scheitern könnte und der erhoffte Impuls für die globale Konjunktur ausbleibt. Trump war am Freitag im Kongress mit dem Vorhaben gescheitert, die Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama zurückzuschrauben.

Der Nikkei-Index der 225 führenden Werte verlor bis Mittag in Tokio 1,4 Prozent auf 18.986 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index gab 1,3 Prozent nach auf 1523 Zähler. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte wenig verändert.