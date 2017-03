TokioDie Börse in Tokio hat ihren Abwärtstrend zum Wochenschluss fortgesetzt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag am Freitag im Vormittagshandel 0,3 Prozent im Minus bei 19.523 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,5 Prozent auf 1565 Zähler. Den Händlern steht ein langes Wochenende bevor, am Montag bleibt die Börse wegen eines Feiertags geschlossen.

Das Aufwärtspotenzial des Marktes werde vom Skandal um eine nationalistisch ausgerichtete Privatschule begrenzt. Ministerpräsident Shinzo Abe hatte am Donnerstag erklären lassen, er habe dem in zweifelhafte Grundstücksgeschäfte verwickelten Schulträger kein Geld zukommen lassen.