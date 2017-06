SydneyDie Aktienmärkte in Asien haben am Freitag angesichts des erwarteten engen Wahlausgangs in Großbritannien zunächst in engen Spannen tendiert. Das britische Pfund verlor aber bis zu rund zwei Prozent zum Dollar, nachdem Prognosen auf einen Verlust der absoluten Mehrheit für Regierungschefin Theresa May hindeuteten und bei Buchmachern Labour-Chef Jeremy Corbyn als Favorit für den Posten des künftigen Premierministers gehandelt wurde.

"Es ist klar, dass die Wahl eine Demütigung für die Konservativen wird, die ihren massiven Umfrage-Vorsprung binnen weniger Wochen verspielt haben", sagte Sean Callow, Devisen-Stratege bei Westpac. "Wegen der historisch fehleranfälligen Prognosen werden wir diesmal aber die einzelnen Auszählungen der Sitze abwarten, was das Pfund am Freitag schwankungsanfällig machen wird."