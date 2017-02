Bild vergrößern Vor einer elektronischen Börsenanzeigetafel. Bild: AFP; Foto: Yuri Gripas

Mit Spannung warten die Anleger in Fernost auf die Rede des neuen US-Präsidenten Trump, der am Dienstag vor dem Kongress seinen Haushalt für 2018 vorstellen will. Der Nikkei tendiert fester.