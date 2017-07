TokioDie Börse in Tokio hat sich zu Wochenbeginn wenig verändert gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag am Montagvormittag 0,1 Prozent leicht im Plus bei 20.060 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stagnierte bei 1611 Zählern.

Der jüngste Tankan-Bericht der japanischen Notenbank zeigte eine bessere Stimmung in den Industriebetrieben, was sich aber auf den Aktienmarkt praktisch nicht auswirkte. Auch die Stadtratswahl in Tokio, bei der die Liberaldemokraten von Ministerpräsident Shinzo Abe eine historische Niederlage erfuhren, dürfte nach Einschätzung von Analysten kaum Einfluss auf die Märkte haben. „Es gibt keine Oppositionspartei in Japan, die die LDP kurzfristig ersetzen könnte“, argumentierte Yukio Ishizuki, Währungsexperte bei Daiwa Securities.