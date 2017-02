TokioWegen des erstarkten Yens und der Unsicherheit über die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump haben sich Investoren in Tokio am Montag zurückgehalten. Der Nikkei verlor bis Mittag 0,1 Prozent auf 19.207 Punkte. Auch beim breiter aufgestellten Topix betrug das Minus 0,1 Prozent.

Bei den Einzelwerten standen Papiere des Mobilfunkers Softbank im Mittelpunkt. Einem Reuters-Bericht zufolge will der Konzern die Mehrheit seiner Anteile am US-Unternehmen Sprint an die Telekom-Tochter T-Mobile US verkaufen. Die Softbank-Aktie stieg um etwa drei Prozent.