Bei den Einzelwerten stand erneut Toshiba im Fokus, nachdem Ratingagenturen die Bonität des Unternehmens wegen der Probleme in der Atomsparte senkten. Toshiba-Aktien lagen im Verlauf 16,3 Prozent im Minus.

TokioDie Tokioter Börse ist am Donnerstag den schwachen Vorgaben der Wall Street ins Minus gefolgt. Die wegen der Feiertage ohnehin geringe Zahl von Käufern sei durch das Minus in den USA noch weiter geschrumpft, sagte der Investmentstratege Norihiro Fujito von Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Um fast den gleichen Wert - 16,5 Prozent - ging es dagegen für Takata aufwärts. Der Autozulieferer steht einer Zeitung zufolge kurz vor einer Einigung mit den US-Behörden im Skandal um defekte Airbags.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf ein Prozent tiefer bei 19.211 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,2 Prozent und lag bei 1519 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann ebenfalls 0,2 Prozent, wie auch der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans.