TokioDie Aussicht auf behutsame Zinserhöhungen in den USA hat am Donnerstag auch den Börsen in Asien Auftrieb gegeben. Auslöser war der Auftritt von US-Notenbankchefin Janet Yellen im Kongress. Yellens Äußerungen zu weiteren geldpolitischen Straffungen wurden von Anlegern als vorsichtig gewertet.

In Tokio lag der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,2 Prozent höher bei 20.129 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 1,1 Prozent. In New York war der Dow-Jones-Index am Mittwoch auf einem Rekordhoch aus dem Handel gegangen.