Die Laune an den Börsen ist gut. Anleger haben in den vergangenen Wochen und Monaten hohe Gewinne eingefahren. Wer länger zurückblick, stellt fest: Eigentlich läuft der Börsenaufschwung nun schon seit fast acht Jahren. Der Dow Jones ist in diesem Zeitraum um über 215 Prozent gestiegen, der Dax schoss bislang um 220 Prozent in die Höhe und die Kurse der Technologieaktien, gemessen am Nasdaq Composite, durchschnittlich sogar um 360 Prozent.