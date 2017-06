Bild vergrößern Vor einer Börsenanzeigetafel in Tokio. Bild: AP

An der Börse in Tokio hat der Handel am Freitag in verhaltener Stimmung begonnen. Japanische Anleger schauen weiterhin skeptisch auf den Ölpreis. Dennoch stehen die Chancen auf eine gewinnreiche Woche gut.