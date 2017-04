Bild vergrößern Vor einer Börsenanzeigetafel in Tokio. Bild: AFP / Hermann Bredehorst

An den Börsen in Asien liegt der Fokus am Karfreitag auf Spannungen in aller Welt. Ein Bombenabwurf der USA auf mutmaßliche Terroristentunnel in Afghanistan drückt die Stimmung ebenso wie die Sorge um Nordkorea.