TokioDie japanischen Börsen sind vor dem Zinsentscheid der Notenbank des Landes kaum von der Stelle gekommen. Der Tokioter Leitindex Nikkei mit den 225 führenden Werten lag am Dienstag minimal im Plus bei 19.392 Punkten. Der breiter gefasste Topix verlor dagegen 0,21 Prozent auf 1545 Zähler.

Marktteilnehmer sagten, bei der japanischen Notenbank werde vor allem auf Hinweise für eine Straffung der Geldpolitik geachtet. Die jüngste Zinserhöhung in den USA setzt auch Zentralbanken in anderen Teilen der Welt unter Druck, weil dadurch mehr Kapital Richtung Amerika fließt. Im Minus lagen am Dienstag vor allem Exportwerte wie Toyota, Honda und Panasonic.