TokioAn der Börse in Tokio sind die Aktienkurse am Vormittag gefallen. Die Zinsentscheidung der US-Notenbank wurde von schwachen Konjunkturdaten überschattet. Auch die Nachricht, dass gegen US-Präsident Donald Trump ermittelt werde, wirkte sich in Asien aus. Der 225 Werte umfassende Nikkei sank um 0,6 Prozent auf 19.762 Punkte.

Zu den Verlierern gehörten Exportunternehmen wie Toyota mit einem Verlust von einem Prozent. Honda fiel um 0,5 Prozent.