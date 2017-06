TokioIn Tokio büßte der Nikkei-Index 0,38 Prozent auf 19.909 Punkte ein. Der breiter gefasste Topix-Index schloss 0,42 Prozent im Minus bei 1590 Punkten. Die Börsen in China zeigten sich leicht im Plus. Der MSCI-Index für Aktien im Asien-Pazifik-Raum ohne Japan notierte 0,15 Prozent höher.

In Großbritannien wurde mit Spannung erwartet, ob die Konservativen von Premierministerin Theresa May ihre Mehrheit sichern oder ausbauen können, um damit ein starkes Mandat für die Brexit-Verhandlungen zu bekommen. Zuletzt hatte die oppositionelle Labour-Partei in Umfragen deutlich zugelegt. In den USA könnte Präsident Donald Trump unter Druck geraten, wenn der Kongress nach der Comey-Anhörung zu der Einschätzung gelangt, er habe sich in die FBI-Ermittlungen eingemischt und damit die Unabhängigkeit der Strafverfolgungsbehörden missachtet.