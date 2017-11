Sorgen um eine schärfere Regulierung des Finanzmarktes in China haben Anleger in Asien am Dienstag vorsichtig gestimmt. An den Börsen in der Volksrepublik gab es Verluste, der japanische Leitindex Nikkei ging unverändert mit 22.486 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste Topix verlor 0,3 Prozent auf 1.772 Zähler. Auch der MSCI-Index für Aktien außerhalb Japans notierte schwächer.

„Eine Abkühlung in China wäre ein Alarmsignal für die Weltwirtschaft“, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die chinesischen Behörden wollen unter anderem Schattenbanken und anderen riskanten Finanzierungsformen den Kampf ansagen, um eine Überhitzung des Kapitalmarktes zu verhindern. Anleger in China fürchten, dass der Handel an den Börsen und die Erträge für Banken und Broker zurückgehen.