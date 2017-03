Bild vergrößern Vor einer Börsenanzeigetafel in Tokio. Bild: AFP; Foto: Yuri Gripas

An der Börse in Tokio stehen vor dem Wochenende Gewinnmitnahmen im Vordergrund. Nach der Rally am Vortag orientieren sich die Aktien an den Vorgaben der Wall Street. Anleger warten auf eine Rede der Fed-Chefin.