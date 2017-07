Zum Handelsbeginn am Mittwoch schauen die japanischen Anleger skeptisch in Richtung USA. Der Kurs des Dollar belastet die Stimmung an der Börse in Tokio.

TokioEin schwacher Dollarkurs lässt die Japaner sorgenvoll auf Exportunternehmen schauen. Im Vormittagshandel gaben die Kurse an der Börse in Tokio nach. Der 225 Werte umfassende Nikkei verlor 0,1 Prozent. Der breiter angelegte Topix fiel um 0,2 Prozent. Anzeige