Bild vergrößern Vor einer Börsenanzeigetafel in Tokio. Bild: AFP; Foto: Yuri Gripas

Gute Vorgaben aus den USA reißen Asien mit: Die Kurse an der Börse in Tokio steigen am Donnerstagvormittag auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. Besitzer von Bank- und Versicherungsaktien können sich freuen.