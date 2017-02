Bild vergrößern Vor einer Börsenanzeigetafel in Tokio. Bild: AFP; Foto: Yuri Gripas

Zu Beginn des Handelstages am Freitag fallen an der Börse in Tokio zunächst die Kurse. Bis zum Mittag kämpfen sie sich beinahe auf das vorherige Niveau zurück. Beesonders Auto-Aktien lassen Federn.