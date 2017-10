TokioTrotz enttäuschender Industriedaten aus China haben Asiens Börsen am Dienstag überwiegend zugelegt. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 0,4 Prozent im Plus. In Seoul schloss der Aktienmarkt 0,9 Prozent höher auf einem Rekordhoch. Die Regierungen Südkoreas und Chinas hatten sich zuvor auf eine Normalisierung ihrer Beziehungen verständigt, die zuletzt durch die Stationierung eines US-Raketenabwehrsystems in Südkorea belastet wurden.

In Tokio ging der Leitindex Nikkei unverändert bei knapp 22.012 Punkten aus dem Handel. Auf die Stimmung drückte ein Medienbericht, wonach im US-Kongress über eine etwas langsamere Senkung der Unternehmenssteuern nachgedacht wird als von Präsident Donald Trump geplant, wie Händler erläuterten. Zudem hielten sich die Investoren vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch zurück. Zu den Verlieren gehörte der Telekomkonzern Softbank, dessen Kurs um 4,6 Prozent einbrach. Insidern zufolge stecken die Gespräche über eine Fusion der US-Mobilfunktochter Sprint mit der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US in einer Sackgasse. Die japanische Wirtschaftszeitung „Nikkei“ berichtete sogar, sie seien geplatzt.