TokioAktien-Anleger in Tokio haben sich vor mehreren möglicherweise marktbewegenden Nachrichten zur Wochenmitte zurückgehalten. Die Börse in Tokio schloss am Mittwoch praktisch unverändert.

Am Donnerstag stünden gleich drei wichtige Termine an, sagten Händler. So werde in Großbritannien neu gewählt, und die Europäische Zentralbank gebe ihren Zinsentscheid bekannt. Am wichtigsten werde aber wohl die Aussage des ehemaligen FBI-Chefs James Comey vor dem US-Senat sein, sagte Hikaro Sato, technischer Analyst bei Daiwa Securities. Denn wenn der Auftritt letztlich dazu führe, dass US-Präsident Donald Trump seine Steuerversprechen und seine konjunkturfördernde Agenda nicht umsetzen könne, könne der Dollar zum Yen fallen. Comey hatte die Ermittlungen zu einer möglichen Beeinflussung der Präsidentenwahl durch Russland geleitet, war von Trump im Mai aber entlassen worden.