Bild vergrößern Vor einer Börsenanzeigetafel in Tokio. Bild: AP

Die japanischen Anleger sind am Freitagmorgen nervös. Vor der Amtseinführung des künftigen US-Präsidenten bewegt sich wenig an der Börse in Tokio. Für Gesprächsstoff sorgt ein Getränkekonzern.