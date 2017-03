TokioDie Hängepartie um Änderungen an der US-Gesundheitsreform hat am Freitag auch die Aktienmärkte in Asien in Atem gehalten. Das Repräsentantenhaus verschob die Abstimmung über eine Rücknahme von Obamacare, weil es den Abgeordneten von Präsident Donald Trumps Republikanern nicht gelang, genügend Stimmen für die Änderungen zusammenzubekommen.

Für Börsianer ist das Vorhaben ein Test dafür, ob Trump künftig seine wirtschaftspolitischen Pläne durchsetzen kann. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte wenig verändert.