New YorkDie wichtigsten Indizes an der Börse fielen zum Wochenstart. Der Dow-Jones-Index mit den Standardwerten rutschte wieder unter die Marke von 20.000 Punkten, die er vergangene Woche erstmals geknackt hatte. Investoren seien vorsichtig, sagte Peter Cardillo, Chef-Marktökonom bei First Standard Financial. In den USA gibt es in vielen Städten Proteste gegen die Maßnahmen des neuen Präsidenten Donald Trump. Zahlreiche Verbündete der USA kritisierten den Schritt, so auch Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Der Leitindex Dow Jones fiel um 0,5 Prozent auf 19.993 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 notierte bei 2281 Zählern 0,55 Prozent im Minus. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,73 Prozent auf 5619 Stellen.