DüsseldorfSeit Monaten herrscht an den Börsen eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Die US-Märkte eilen von einem Rekordhoch zum nächsten, während der Dax seit Monaten seitwärts tendiert. Sein Allzeithoch hat das deutsche Börsenbarometer Anfang November mit 13.525 Punkten markiert. Seitdem notierte die Frankfurter Benchmark – grob betrachtet – in einer Spanne zwischen 12.800 Zählern auf der Unterseite und 13.200 Punkten auf der Oberseite.

Lediglich Mitte Dezember und Anfang Januar gab es Ausbruchsversuche nach oben – die aber schnell wieder beendet wurden. „In den USA peitscht die Unternehmenssteuerreform die Wirtschaft an, in Deutschland lähmen die Probleme der Regierungsbildung“, meint Börsenexperte Stephan Heibel. Zuletzt verhinderten Gedankenspiele der Europäischen Zentralbank (EZB), ihr Anleihenkaufprogramm vorzeitig zu beenden, steigende Kurse am deutschen Aktienmarkt.