Auch von der Italokantine Vapiano sollte man lieber die Finger lassen. Das Wachstumsrezept klingt einfach, doch angesichts steigender Umsätze laufen die Kosten aus dem Ruder. Bisher haben sich vor allem Comedians an dem in Hamburg gegründeten Unternehmen abgearbeitet, weil es seine Gäste für jede Beilage und jeden Cappuccino einzeln Schlange stehen lässt und den Genuss gänzlich unitalienisch mit nervtötendem Vibrationsalarm auf dem obligatorischen Tablett unterbricht, sobald ein neuer Teller zur Abholung bereitsteht. Kellner gibt es nämlich keine.

Die Gäste allerdings machen bei der stressigen Selbstbedienung offenbar nur zu gern mit. 40 Millionen waren es weltweit im vergangenen Jahr, und es sollen noch mehr werden: Das bei dem bevorstehenden Börsengang eingespielte Anlegergeld soll vor allem in die Eröffnung neuer Restaurants fließen. 186 in 30 Ländern sind es derzeit, 2020 sollen es 330 sein. Mehr Restaurants, mehr Umsatz, mehr Gewinn, das klingt einfacher als ein Pizzarezept.

Gewinne nahezu aufgelöst

Stutzig macht, dass Vapiano in den vergangenen Jahren sein Wachstum schlecht verdaut hat. So kletterte der Umsatz 2016 auf 248,6 Millionen Euro und liegt nun rund 64 Prozent höher als zwei Jahre zuvor. Im gleichen Zeitraum verdoppelten sich jedoch die Personalkosten in etwa, während der Nettogewinn sich von 6,9 auf 0,3 Millionen Euro fast auflöste.