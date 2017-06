Die Restaurantkette Vapiano und die begleitenden Banken Barclays, Jefferies und Berenberg haben sicher alles getan, damit der erste Handelstag ein Erfolg wird. Und so startete die Aktie des System-Pasta-Gastronomen mit einem Kursplus an der Börse: Die erste Notierung lag am Dienstagmorgen bei 23,95 Euro. Das Maximum hat Vapiano damit allerdings nicht erreicht, schließlich wurden die Anteilsscheine zu 23 Euro pro Stück ausgegeben - und damit eher am unteren Ende der zuvor festgesetzten Spanne von 21 bis 27 Euro.

Auch wenn die Aktie angeblich vierfach überzeichnet war, hat es offenbar nicht zu einem höheren Ausgabepreis gereicht. Schließlich sollte am ersten Handelstag noch Luft nach oben bleiben, damit Anleger, die bei der Zuteilung leer ausgingen, an der Börse mit Nachkäufen für Schwung sorgen.