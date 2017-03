San FranciscoEs gebe da eine Person, die durch Snaps Börsengang nun nicht reich werde, scherzte der einflussreiche Investor Chris Sacca wenige Stunden nach dem Handelsstart der Bilderdienst-Mutterfirma an der Wall Street. Der Ex-Googler, berühmt für Cowboy-Stiefel sowie die Finanzierung von Unternehmen wie Twitter und Uber, postete beim Zwitscherdienst den Screenshot einer Mail, die Snaps Co-Gründer Bobby Murphy 2012 offenbar an ihn geschickt hatte.

Darin bedankt sich Murphy für ein Gespräch mit Sacca und erkundigt sich nach weiteren Tipps des Investors für Snapchats Zukunft. Er habe die Mail damals leider nicht beantwortet, bedauert Sacca heute, also die Chance auf eine Snap-Beteiligung verpasst. Der Mann ist bereits Milliardär, doch dürfte er sich an einem Tag besonders darüber ärgern, an dem die junge Firma an der Börse alle Erwartungen übertraf.